Die Benettons verstehen nicht, wieso sie am Pranger stehen

Einen Tag nach dem Brückeneinsturz von Genua mit 43 Toten bewirteten die Benettons, so als wäre nichts gewesen, ihre 190 Gäste am kühlen Sommerfamiliensitz in Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten. Nach Genua schickten die Hauptaktionäre des Brückenbetreibers Autostrade per l'Italia ein dürres Kondolenzschreiben.

Was soll man machen?, hieß es aus Cortina. Am 14. August, als sich das Unglück ereignete, war bereits alles vorbereitet für das große Fest zu Ferragosto, dem wichtigsten Familienfeiertag Italiens, dem Höhepunkt des Sommers. Hätte man die 190 Gäste heimschicken sollen? Die italienischen Zeitungen druckten die Menükarten ab und stellten die Benettons als empathielose Geldsäcke an den Pranger. Während freiwillige Helfer noch nach Überlebenden suchten, taten die Milliardäre, als ginge sie das alles gar nichts an. Als Aktionäre waren sie nie aktiv im operativen Geschäft tätig – und doch kontrollierten und bestellten sie ihre angestellten Manager. Und kassierten Maut.