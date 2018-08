Nach Brückeneinsturz in Genua: Attacken gegen Benetton

Über Benetton-Fotograf Oliviero Toscani ist ein „Shitstorm“ hereingebrochen. Der Kommunikationschef des Modekonzerns wird auf seinem Instagram-Account nach dem Brücken-Einsturz in Genua, bei dem 40 Menschen starben, mit wüsten Beschimpfungen bis hin zu Todeswünschen bedacht. Das Modehaus Benetton mit Hauptsitz in Treviso ist der Hauptaktionär der Betreibergesellschaft „Autostrade per l´Italia“, die für 3000 Autobahn-Kilometer, darunter auch die A10 und den eingestürzten Ponte Morandi, verantwortlich ist. Milliarden Euro sind in den vergangenen Jahren in die Kassen der italienischen Industriellenfamilie geflossen, die mit der Modekette United Colors of Benetton weltweit bekannt ist.

Während der Modekonzern seit 2002 Einbußen verzeichnet, steigen seine Einnahmen aus Beteiligungen an Autobahnen, Raststätten, Flughäfen und Bahnhöfen. Und eben auch jene des Infrastruktur-Konzerns Atlantia, zu dem Autostrade gehört.

Nun ist um Benetton eine Polemik in der Lega/Fünf Sterne Regierung entbrannt. Denn Benetton wird ein Naheverhältnis zur Demokratischen Partei (PD) nachgesagt. Der Modefotograf Toscani stellte sich offen gegen die Lega/Fünf Sterne Regierung und schaltete vor Wochen eine zweiseitige Anzeige mit dem Foto einer Rettungsaktion im Mittelmeer. Lega-Politiker riefen daraufhin zum Boykott von Benetton-Kleidung auf.

„Weil in Italien zum ersten Mal eine Regierung im Amt ist, die kein Geld von den Benettons eingesteckt hat, sind wir jetzt zum Widerruf der Konzession bereit“, kündigte Vize-Premier und Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio nach dem Brücken-Einsturz an. Die PD-Parlamentarierin Laura Garavini dementiert die Behauptungen: „Di Maio sagt, die Autobahngesellschaft Autostrade zahle Steuern nur in Luxemburg und habe uns im Wahlkampf unterstützt. Das ist falsch.“