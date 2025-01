Bei der für Ende Jänner beabsichtigten außerordentlichen Hauptversammlung soll die Aufsichtsratswahl stattfinden. "Zudem soll in dieser Hauptversammlung ein neues bedingtes Kapital geschaffen werden, um die flexible Ausgabe von Finanzinstrumenten durch den Vorstand zu ermöglichen", hieß es in der Mitteilung.

Lange Management-Erfahrung

Zöchling war früher in der Manager im Firmenimperium des Industriellen Oleg Deripaska in Russland aktiv, hat gute Verbindungen nach Moskau, wo er vorübergehend auch lebte. Er leitete unter anderem zwei Bauunternehmen. Zöchling hat auch beste Kontakte zu Siegfried Wolf, zu dessen Team er in dessen Magna-Zeit gehörte. Wolf ist auch Zöchlings Trauzeuge.

Zöchling war jener Investor, der das restliche Vermögen der Europatochter der russischen Sberbank übernommen hatte. Die Mehrheit an Remus hat er 2016 gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner übernommen und später auf 100 Prozent aufgestockt.

Der Vorstand der Pierer Industrie AG wurde indes bereits per 1. Jänner unter anderem um Zöchling "verstärkt", teilte Pierer Mobility weiters mit. Neu in dieses Gremium zieht auch der bereits im Konzern tätige Gottfried Neumeister ein. Friedrich Roithner lege sein Mandat in der Pierer Industrie AG zurück und wechsle in die Geschäftsführung der Pierer Konzerngesellschaft mbH.