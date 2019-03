Remus-Sebring Group und TU Graz fördern weibliche Maschinenbau-Talente

Ob KTM 790 Duke, BMW M4, den Bikes der US-Kultmarke Harley Davidson, beim Peugeort 308 GTI oder bei Mercedes AMG oder den Luxus-Automarken Aston Martin, Bentley und McLaren - die Abgasanlagen aus Bärnbach in der Steiermark sind weltweit gefragt. Auch in den Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) sorgen die Steirer für den griffigen Sound des Mercedes-AMG-Teams.

Nun haben die Technische Universität ( TU) Graz und der steirische Weltmarktführer für Sport-Auspuffanlagen Remus-Sebring ihre Partnerschaft vertieft. Sie fördern gemeinsam fünf junge Maschinenbau-Studentinnen. „Dieses Förderprogramm macht in vielerlei Hinsicht Sinn – vor allem aber, weil technische Berufe in der heutigen Zeit gefragter sind denn je. Eine Vielzahl der Jobs, welche von der Remus-Sebring Group ausgeschrieben werden, sind perfekt ausgerichtet für talentierte TU Graz-Absolventinnen“, sagt Stephan Zöchling, Vorstandschef der Remus-Sebring Group zum KURIER. Damit soll einerseits dem Mangel an Fachkräften entgegengeweikrt werden und anderseits der Anteil weiblicher Studierender im technischen Bereich erhöht werden.

Für Claudia von der Linden, Vizerektorin für Kommunikation und Change Management der TU Graz, ist das „eine weitere tolle Initiative in unserer Talenteförderung und ein wichtiger Meilenstein in unserem Bemühen, junge Frauen bei ihrer Karriere in einem technischen Beruf zu unterstützen.“ Dass die Initiative just in jenem Jahr startet, in dem die Technischen Hochschulen in Österreich „100 Jahre Frauenstudium“ feiern, sei ein glücklicher Zufall, wie von der Linden anmerkt, aber: „Wir orientieren uns nicht an Jahreszahlen oder Jubiläen, sondern entwickeln kontinuierlich Projekte, um Frauen für Technik zu begeistern.“

Zwei Jahre lang fördert die Remus-Sebring Group drei Bachelorstudentinnen mit jeweils 500 Euro sowie zwei Masterstudentinnen mit jeweils 900 Euro im Monat (insgesamt 12.000 Euro bzw. 21.600 Euro pro Studentin). Die Stipendiatinnen erhalten außerdem einen Praktikumsplatz bei Remus-Sebring.

„Neben dem Praktikumsplatz haben sich sowohl für die Stipendiatinnen als auch für die Remus-Sebring Group weitere Türen geöffnet: Im Rahmen des Talenteförderungsprogramms hat sich für eine Stipendiatin der Einstieg in unser Traineeprogramm ergeben; eine weitere Stipendiatin möchte gerne ihre Masterarbeit bei uns im Unternehmen schreiben“, so Stephan Zöchling. Er überreichte den jungen Frauen die Stipendien gemeinsam mit Franz Haas am 6. März in der Remus-Sebring-Zentrale in Bärnbach. Haas ist Leiter des Instituts für Fertigungstechnik<https://www.tugraz.at/institute/ift/home/> der TU Graz und Mitglied im Leitungsteam des Field of Expertise (FoE) „Mobility & Production<https://www.tugraz.at/forschung/forschungsschwerpunkte-5-fields-of-expertise/mobility-production/ueberblick-mobility-production/>“, einem von fünf Forschungsschwerpunkten der TU Graz.