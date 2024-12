Achtung, Verwechslungsgefahr: Fahrradhersteller KTM floriert

Vor 33 Jahren ging KTM bereits das erste Mal Pleite. Danach ging der Motorradbereich an Pierer, der Fahrradbereich an Familie Urkauf.

Die Anfänge von KTM reichen bis 1934 zurück. Damals gründete Hans Trunkenpolz eine Schlosserwerkstatt in Mattighofen. Der Name KTM setzte sich zunächst zusammen aus „Kraftfahrzeug, Trunkenpolz, Mattighofen“. Nach dem Krieg begann – gemeinsam mit dem neuen Mitstreiter Ernst Kronreif („Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen“) – die Entwicklung und Produktion von Motorrädern, 1964 folgten Fahrräder.

Die Preise von E-Bikes seien in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen , auch weil sie leistungsstärker geworden seien oder mit Scheibenbremsen oder GPS ausgestattet seien. 40 Prozent des Umsatzes komme bereits aus diesem Segment. Gefertigt werde alles in Mattighofen, eine Tochter in Tschechien liefert zu (auch für andere Hersteller).

Wegen Überangebot "Durchtauchen" angesagt

„Wir haben in den letzten Jahren 40 Millionen in Oberösterreich investiert und werden dies auch weiterhin tun“, sagt Johanna Urkauf. Allerdings sei auch KTM Bikes von höheren Energie- und Lohnkosten am Standort betroffen, zudem bestehe nach dem Hype in der Pandemie ein Überangebot auf dem Markt. 2022 seien 300.000 Räder verkauft worden, heuer nur 200.000. „Jetzt muss man durchtauchen“, so Urkauf. Die Gewinne der letzten Jahre seien zur Sicherung des Standorts geflossen. „Aktuell ist es schon anstrengend, es wird zu einer Marktbereinigung kommen.“