Schock für Mitarbeiter: KTM kann Dezember-Gelder doch nicht zahlen

Am Freitag informierte die Arbeiterkammer Oberösterreich, dass die Dezember-Gelder doch nicht überwiesen werden könnten. Denn, so die AK: Die Liquidität soll nicht gegeben sein, um die Überweisung überhaupt durchzuführen. AK-Präsident Stangl zeigte sich am Freitag in einer Aussendung enttäuscht von der Vorgangsweise: "Es gibt einfach keine Handschlagqualität mehr." Schon die Gehälter und Löhne für November sowie das Weihnachtsgeld wurden nicht überwiesen.