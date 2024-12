Darf der Arbeitgeber den Lohn kürzen und wenn ja um wie viel?

Mehr als zehntausend Volkswagen-Mitarbeiter demonstrierten diese Woche lautstark gegen die Sparpläne des deutschen Konzerns. Gegen den Abbau von bis zu 30.000 Stellen, Werksschließungen und gegen von der Konzernspitze geforderte Lohnkürzungen um zehn Prozent.

Aber es braucht keinen Blick über die Landesgrenze. Auch in der heimischen Industrie brodelt es, speziell in Oberösterreich. Beim Linzer Stahlriesen voestalpine soll es zu moderaten Lohnkürzungen kommen, der Automobilzulieferant TCG Unitech in Kirchdorf an der Krems erwägt eine Nulllohnrunde für knapp 900 Angestellte und stellt Kündigungen in den Raum, sollte man sich nicht einigen. Und bei KTM in Mattighofen müssen sich die 3.600 Mitarbeiter jetzt an den Insolvenz-Entgelt-Fonds wenden, um kein Geld zu verlieren.

Angenehm ist die Situation für beide Seiten nicht – Firmen und Angestellte. Doch was sagt das Arbeitsrecht? Dürfen Löhne gekürzt werden und was ist zu tun, wenn der Arbeitgeber pleite geht? Der KURIER hat die Antworten.