Über 2 Milliarden Euro Schulden: Wie KTM jetzt die Kurve kriegen will

Nachfrageflaute und Überbestand

Vor allem in der Corona-Zeit kam es zu einem starken Umsatz aus Verkäufen an externe Vertragshändler. Daraufhin habe KTM die Produktion laufend erhöht. Da die Verkäufe an die Endkunden nicht im selben Ausmaß gesteigert werden konnten, kam es zu einem angespannt hohen Händlerlagerbestand. Der sogenannte Überbestand an Motorrädern liegt aktuell bei rund 130.000 Stück. Das entspricht laut KSV1870 einem Vermögenswert in Höhe von einer Milliarde Euro.

Zwar wurden 2024 rund 265.000 Bikes an Endkunden verkauft, „doch die Lagerbestände erwiesen sich letztlich als zu hoch“.

Dazu kam, dass sich das Marktumfeld auf den wichtigen US-Markt als schwierig herausstellte. Die US-Nachfrage ging zurück und aufgrund der hohen Produktionskosten in Österreich verlor man an Wettbewerbsfähigkeit. Bei der Prüfung einer außergerichtlichen Sanierung im November 2024 hat sich herausgestellt, dass KTM rund 650 Millionen Euro frisches Kapital benötigt.