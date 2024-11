Österreich steuert auf ein Pleitenrekordjahr zu

„Österreich steuert auf eine neues Rekordjahr an Firmeninsolvenzen zu. Grund ist ein toxischer Mix aus rückläufigen Exporten, einbrechendem Binnenkonsum und hohen Kosten. Hohe Lohnstückkosten, hohe Material- und Energiekosten zusammen mit einer ausufernden Regulatorik machen es immer mehr Unternehmen schwer in Österreich erfolgreich zu sein", sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform.

Und weiters sagt er: "Genau ein Jahr nach der Eröffnung der Insolvenz über die SIGNA Holding GmbH triftt es mit KTM ein weiteres Kernunternehmen der österreichischen Industrie. Seither sind alleine aus dem SIGNA-Umfeld mehr als 150 Unternehmen in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz insolvent geworden. Die Verbindlichkeiten betragen an die 30 Milliarden Euro. Das Insolvenzgeschehen ist nun stark in der ansonsten so standhaften Industrie angekommen." Heute vor einem Jahr hat die erste Firma aus dem SIGNA-Konzern den Insolvenzantrag eingebracht.