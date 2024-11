Bittere Pleite eines bekannten Traditions-Modehauses

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvoller Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind unseren Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partner:innen in der Pflicht, alles zu unternehmen das Modehaus Fuchs zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen“, so Firmenchef Ronald Fuchs

Das steirische Traditionsunternehmen Modehaus Fuchs mit Sitz in Mürzzuschlag hat heute, Montag, beim Landesgericht Leoben einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das Unternehmen soll fortgeführt und den Gläubigern 20 Prozent Quote geboten werden.