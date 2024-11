Millionenpleite der Schoko-Firma Franz Hauswirth - 119 Jobs betroffen

"Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie aus unserer reichhaltigen Auswahl zart schmelzender Köstlichkeiten. Es ist für jeden Anlaß und jede Stimmung genau das Richtige dabei.Sie haben es verdient. Gerne bieten wir Ihnen unseren click and collect service an. Einfach über unseren Onlineshop bestellen und Ihre Produkte in unserem Fabriksverkauf Csárda in Kittsee/Burgenland abholen", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Es ist seit jeher Tradition, daß wir Ihnen in unserer Verkaufsfiliale ein ganz besonderes Service bieten, das sich bei allen Naschkatzen und Schokoladenliebhabern größter Beliebtheit erfreut. Wenn Sie uns in unserem Shop in Kittsee besuchen, können Sie viele der zum Verkauf angebotenen Produkte vor Ort kosten. So können Sie sicher sein, dass Sie nur die Artikel kaufen, die Ihnen auch wirklich am besten schmecken. Natürlich ist die Verkostung für unsere Kunden völlig kostenlos."