Millionenpleite eines bekannten Elektrohändlers

Der Hintergrund

„Seit dem Jahr 2023 sieht man sich mit deutlichen Umsatzrückgängen in beiden Geschäftsfeldern konfrontiert, wobei sich das Umsatzniveau im Geschäftsfeld Küchen mittlerweile wiederum stabilisiert habe. Der stationäre Elektrofachhandel steht jedoch aufgrund des Online-Handels massiv unter Druck. In Zusammenschau mit den Kostensteigerungen in der jüngeren Vergangenheit für Personal, Energie, Mieten etc. ist eine positive Führung dieses Unternehmensteiles nicht mehr darstellbar“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag. „Aufgrund der damit verbundenen Anspannung der Liquiditätssituation sind auch Einkäufe, um ein ansprechendes Warensortiment anbieten zu können, nur mehr eingeschränkt möglich.“