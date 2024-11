Millionenpleite eines bekannten Spezialisten für Kunststoff-Recycling

„Der Recyclingspezialist mit Standorten in Österreich und Deutschland hat sich seit mehr als zehn Jahren auf die Wiederverwertung von Kühlgeräten und Elektrokleingeräten spezialisiert. An 365 Tagen im Jahr werden an den Standorten Wolfern (Ö), St. Marien (Ö) und Großschirma (D) rund 35.000 Tonnen hochwertiges PCR Granulat hergestellt – für Anwendungen im Extrusions- und Spritzgussbereich“, heißt es auf der Firmenhomepage. „bage post-consumer Rezyklate können für die Herstellung von Hightech-Produkten verwendet werden. Und zwar entweder als Ersatz für neue Kunststoffe – ohne Qualitätsverlust – oder in Kombination mit neuen Kunststoffen.“

Über das Vermögen der bage plastics GmbH wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Linz eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 65 Dienstnehmer. Die Löhne und Gehälter sind bis September 2024 bezahlt.