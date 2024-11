Millionenpleite in der Solar-Tech-Branche

„Die Heliovis AG, ein österreichisches Solar-Tech Unternehmen, teilt die Einstellung aller unternehmerischen Aktivitäten mit. Das Unternehmen hat einen hochinnovativen, pneumatischen Sonnenlichtkonzentrator (HELIOtube®) entwickelt, um emissionsfreie Prozesswärme für die Dekarbonisierung großer Industrieanlagen im globalen Sonnengürtel bereitzustellen“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Trotz Unterstützung durch die EU und nationale Fördergeber, stets loyaler Investoren, einer Vielzahl von Partnern, sowie Referenzprojekten in Spanien und dem Nahen Osten, konnte die Fortführung des Unternehmensausbaus nicht sichergestellt werden. Zu den wesentlichen Gründen zählen die auf niedrigem Niveau stabilen Industriepreise für fossile Brennstoffe in den Zielregionen, die subventionierten und damit konkurrenzlosen Herstellungskosten von Photovoltaik aus Asien, sowie die Tatsache, dass eine effektive CO 2- Bepreisung nur in Europa und nur für einige wenige Industrien existiert.“