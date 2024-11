Millionenpleite eines bekannten Traditions-Modehauses

Die EGGER MODEN GmbH hat am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Stefan Weber von Creditreform dem KURIER. 16 Mitarbeiter sind betroffen.

„Das in 4. Generation geführte Familienunternehmen betreibt an 3 Standorten in Unterweißenbach, Rohrbach und Unterweitersdorf einen Handel mit Damen-, Herren, und Trachtenmode“, heißt es weiter. „In den beiden letzten Jahrzehnten gab auch Filialen in Pregarten, Linz, Linz/Urfahr und Bad Hall.