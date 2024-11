Millionenpleite eines bekannten Händlers für Böden, Teppiche und Stoffe

„Guter Geschmack, exklusive Eigenmarken und individuelle Produkte für Boden und Wand treffen auf den besten Service am Markt. Jahrzehntelange Erfahrung formten unser Unternehmen zu einer raumgestaltenden Kompetenz für Wohnen und Objekt. Schon heute und auch in Zukunft bieten wir unseren Partnern unverwechselbare Produkte und ästhetische Lösungen in bester Qualität“, heißt es auf der Firmen-Homepage. "Das arte LOFT ist eine großartige 1500 m² Kulisse für die Präsentation von hochwertigen Böden, Teppichen und Stoffen. Die revitalisierte Fabrik wurde gemeinsam mit Künstlern zum Loft umgestaltet. Unter einem Dach verschmelzen die Marken böhm, loris, Landboden, Landwand und miroo zu einem architektonischen Meisterwerk."