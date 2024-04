Bittere Pleite eines bekannten Restaurants

„Mitten auf dem Braunauer Stadtplatz finden Sie unser Restaurant Tafelspitz im ersten Stock der Hausnummer 15. Mit Blick auf den einzigartigen Stadtplatz von Braunau mit seinen gotischen Spitzgiebeln und Renaissance-Fassaden können Sie im Tafelspitz einen Wein unserer hervorragend sortierten Weinkarte geniessen. Mit unserer Speisekarte bieten wir Ihnen im Restaurant Tafelspitz in Braunau am Inn eine wohl sortierte Auswahl leckerster Vor-, Haupt- und Nachspeisen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir legen Wert auf die Herkunft unserer Zutaten und so beziehen wir unser österreichisches Qualitätsfleisch aus bäuerlicher Tierhaltung. Ob sie unseren zarten Tafelspitz mit Apfelkren und Schnittlauchsauce, frischen Fisch aus heimischen Gewässern, oder heimisches Milchkalb wünschen, unsere reguläre Speisekarte bietet Ihnen allerlei Köstlichkeiten. Darüberhinaus bieten wir Ihnen immer wieder Spezialitätenwochen Im Restaurant Tafelspitz in Braunau an, wie unsere Lamm-, Spargel, und Wildwochen

Die Rede ist von der REUMÜLLER & KATZ KG mit Sitz in Braunau. Über ihr Vermögen wurde am Mittwoch aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Ried im Innkreis eröffnet. Das bestätigt Creditreform dem KURIER. „Es handelt sich um ein in Braunau seit 1997 etabliertes Gastronomie Lokal unter dem Namen „Restaurant Tafelspitz“, so Creditreform. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 8 Mitarbeiter.

"Unser Lokal “Nudelkuchl + Esszimmer” im Erdgeschoss am Braunauer Stadtplatz hat sieben Tage in der Woche für Sie geöffnet", heißt es auf der Firmen Homepage. "Auf der Speisekarte stehen verschiedene Nudel-, Fleisch-, vegetarische und vegane Gerichte. Ein Salatbuffet mit frischen Salaten steht Ihnen den ganzen Tag zur Verfügung. Unsere Wochenkarte bietet jede Woche ein paar neue Gerichte. Auf unserer Tageskarte gibt es Montags bis Freitags jeweils ein wechselndes Menü zu einem günstigen Preis. Sämtliche Gerichte können in einer praktischen Warmhalteverpackung mit nach Hause genommen werden. Im Sommer können Sie unser vielfältiges Angebot sowie ein gepflegtes “Rieder Bier” im Gastgarten am Stadtplatz geniessen. Unser Lokal ist Rollstuhlgerecht und mit einer Behindertentoilette ausgestattet."