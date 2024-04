Bittere Pleite eines bekannten Hotel-Restaurants

„Wir begrüßen Sie im kleinen, aber feinen Schlosshotel Goldener Engl in Hall in Tirol! Freuen Sie sich auf einen Urlaub in einzigartiger Atmosphäre mitten in der wunderschönen Altstadt von Hall, nur 10 km von Innsbruck entfernt“, heißt es auf der Firmen-Homepage.“Im denkmalgeschützten Hotel Engl vereint sich die historische Substanz des 700 Jahre alten Gebäudes gekonnt mit dem modernen Komfort eines 4-Sterne-Hotels. Die hellen und individuell gestalteten Zimmer und Suiten sind dafür ein perfektes Beispiel. Nicht umsonst ist das Schlosshotel Goldener Engl ein ausgezeichnetes Mitglied der "Historic Hotels of Europe". Tiroler Gastfreundschaft und gehobene österreichische Küche erwarten Sie im Restaurant Goldener Engl. Das authentische Ambiente der traditionell eingerichteten Stuben ist Rahmen für gesellige Abende bei gutem Essen, egal ob in einer kleinen Runde oder bei privaten Festen oder Feiern.“

Die Rede ist von der HGE Hotel GmbH, die mit 21 Mitarbeitern das Hotel-Restaurant „Goldener Engl“ in Hall in Tirol betreibt. Über das Vermögen wurde laut KSV1870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Die Schulden werden mit rund 680.000 Euro beziffert.