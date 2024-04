Bittere Millionenpleite eines bekannten Almdorf-Tourismusprojekts mit 51 Chalets

„Aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus und der damit verbundenen Einschränkungen sowie behördlich angeordneten Schließungen ist es in den vergangenen Jahren zu Umsatzrückgängen und Liquiditätsengpässen gekommen. Man hat mehrere Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen und so unter anderem etwa die Kurzarbeitsregelung für die Mitarbeiter sowie die staatliche COVID-19 Förderungen in Anspruch genommen, die Anzahl der Dienstnehmer reduziert, Darlehen zu risikoangemessenen niedrig gehaltenen Zinsen aufgenommen, Darlehen der Gesellschafter in langfristige und nachrangige Darlehen umgewandelt sowie einzelne Grundstücke und Chalets verkauft“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „Parallel dazu hat der Vorstand zuletzt intensive Gespräche und Verhandlungen mit Investoren geführt, die am Ankauf von Liegenschaften bzw. Chalets und/oder einer Beteiligung am Unternehmen interessiert waren. Trotz Erarbeitung dieser Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte in den vergangenen Wochen und Monaten stellte sich keine deutliche Ergebnisverbesserung ein, insbesondere konnten die prognostizierten Umsatzerlöse nicht erzielt werden.“

Die Rede ist von der ALMDORF „Seinerzeit“ Touristik AG aus Patergassen. Über ihr Vermögen wurde laut KSV1870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 33 Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Errichtung und Betrieb von Feriendörfern. „Es werden in der Region Fellacheralm auf rund 1.400 Meter Seehöhe zwei Dörfer bestehend aus 51 Chalets betrieben“, so der KSV1870. Vorstand und Geschäftsführer ist Prinz Alfred von Liechtenstein.