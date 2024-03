Millionenpleite eines Haustechnik-Unternehmens

„Die eingereichten Jahresabschlüsse zeigen zwar bis ins Jahr 2022 grundsätzlich positive Ergebnisse, die aktuelle Situation lasse aber einen erheblichen Verlust für das letzte Geschäftsjahr erwarten“, heißt es vom AKV. „Dieser wird einerseits mit schlechter Zahlungsmoral diverser Kunden begründet, was zu Zahlungsausfällen in Höhe von rund 300.000 Euro geführt habe.“ Darüber hinaus sei es vermehrt zu (ungerechtfertigten) Mängeleinredengekommen, womit nicht nur eine weitere Liquiditätsbelastung, sondern auch eine kosten- und zeitintensive Betreibung der Ansprüche verbunden war. Der Liquiditätsspielraum des Unternehmens sei weiters durch die Rückführung in der Vergangenheit erhaltener Covid-Überbrückungsfinanzierungen eingeengt worden. Weiters wird ganz allgemein das zur Zeit schwierige Marktumfeld am Bausektor ins Treffen geführt.

Die Rede ist von der Reiter Haustechnik GmbH & Co KG mit Sitz in Spielberg, An der Ingering 37. Sie hat laut AKV und Creditreform einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim LG Leoben eingebracht.

Von der Insolvenz sind 25 Mitarbeiter und 128 Gläubiger betroffen. "Unternehmensgegenstand ist die Installations- und Gebäudetechnik, insbesondere in den Bereichen Installation und Wartung von Heizungsanlagen, Sanitäranlagen, Lüftungsanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Haus- und Regeltechnik tätig. Rund zwei Drittel des Umsatzes werden im B2B-Bereich generiert", heißt es weiter.