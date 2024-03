Millionenpleite eines Stahlbau-Unternehmens

„Zu den Insolvenzursachen ist festzuhalten, dass das Unternehmen infolge der COVID-19 Pandemie und der dadurch entstandenen Auftragsausfälle gezwungen war Kredite zur Aufrechterhaltung des Betriebes aufzunehmen. Zudem sind in weiterer Folge Aufträge in einem Volumen von rund 3 Millionen Euro ausgeblieben“, so der AKV. „Auch kam es zu Ausfällen bei Kunden des Unternehmens. Weitere Ausfälle resultieren aus einem Schadensfall der durch einen Subauftragnehmer des Unternehmens verursacht wurde. Durch diese Ausfälle waren letztlich die Vorfinanzierungen der bereits bestehenden Aufträge nicht mehr im erforderlichen Umfang gegeben.“

Die Rede ist von der Pfeiffer Bauplanungs GmbH mit Sitz in 8564 Krottendorf-Gaisfeld, Gewerbepark 1. Sie hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beim LG für ZRS Graz eingebracht. Dem Antrag folgend wurde das Insolvenzverfahren eröffnet und der Grazer Rechtsanwalt Mario Kapp zum Insolvenzverwalter bestellt.