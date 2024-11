KTM-Insolvenz: Was jetzt auf Mitarbeiter und Gläubiger zukommt

Der Experte geht davon aus, dass ein Sanierungsplan mit zumindest 30 Prozent Quote angeboten wird. 90 Tage nach der Verfahrenseröffnung stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab. Der Sanierungsplan muss meist in vier Raten innerhalb von zwei Jahren bezahlt werden.

Der Finanzmanager

Seit September 2024 ist Gottfried Neumeister, Jahrgang 1977, als Co-Vorstandsvorsitzender beim Pierer-Konzern an Bord. "Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten", sagte KTM-Boss Stefan Pierer. Neumeister ist ein profilierter Finanzmanager, ob er auch das Sanieren kann, das muss er nun unter Beweis stellen.

In finanziellen, sprich geschäftlichen Angelegenheiten vertraue er nur Gottfried Neumeister und seinem Anwalt. Das hat Formel-1-Legende Niki Lauda hat einmal gesagt. Neumeister ist bis heute Vorstand in der Privatstiftung Lauda. Er sitzt auch in der Geschäftsführung L3M Investments GmbH, die zur Privatstiftung Lauda gehört. Sie verwaltet Beteiligungen, Immobilien und Wertpapiere. Im Jahr 2003 gründete Lauda die Billigfluglinie flyniki und setzte Neumeister als CEO ein. Die Airline wurde rund acht Jahre später zur Gänze von der deutschen Air Berlin übernommen.

Im Jahr 2012 dockte dann Neumeister beim Caterin-Imperium Do & Co von Attila Dogudan an, wo zwölf Jahre die Finanzen verantwortete und zuletzt sogar Co-CEO war. „Wir haben sehr sehr zusammengearbeitet und er ist ein großartiger Finanzer“, sagt Do & Co-Chef Attila Dogudan zum KURIER. „Wenn sie seine Charakterzüge wissen wollen, er ist ein ehrlicher, gerader Mensch. Es gibt überhaupt keinen Zweifel an seiner menschlichen Qualität und seiner Integrität.“