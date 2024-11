Schock nach KTM-Insolvenz: 3.700 Mitarbeiter bangen um Gehalt und Weihnachtsgeld

Diese müssen langfristig nicht nur um ihren Arbeitsplatz bangen, sondern kurzfristig auch um ihr Gehalt, berichtet das Morgenjournal am Mittwoch.

Der oberösterreichische Motorradproduzent KTM musste Insolvenz anmelden und wird am Freitag einen Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung stellen. Von der Insolvenz sind nach Angaben des Mutterkonzerns Pierer Mobility 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Dezembergehalt kommt früher

Ab Jänner werden die Löhne und Gehälter ganz normal ausbezahlt, so der KTM-Sprecher. Die Dezembergehälter sollen zudem bereits Anfang nächster Woche - und nicht wie üblich erst am Monatsende - ausbezahlt werden, berichtet das Morgenjournal.

Man wolle damit "Härtefälle vor Weihnachten abfedern", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung soll am Freitag eingebracht werden. Damit sei man ab Montag rechtlich wieder in der Lage, Auszahlungen zu tätigen.