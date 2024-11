Das ist KTM-Chef Stefan Pierer: ÖVP-Spender und unbequemer Unternehmer

Das Vorgehen war in die Kritik geraten, nachdem 2018 Kulturförderungen für die Freie Szene gekürzt, aber die Auszahlung einer 600.000-Euro-Rate für die als Museum titulierte Motohall beschlossen worden war. Der ehemalige Landeshauptmann und Kulturreferent Josef Pühringer (ÖVP) sah sich in der Folge sogar mit Untreue-Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konfrontiert, die allerdings eingestellt wurden.

Wie Stefan Pierers Karriere begann

Seine Karriere begann der 1956 in Bruck an der Mur geborene (am Montag feierte er seinen Geburtstag) und im nahegelegenen Etmißl aufgewachsene Industrielle und Vater von zwei Kindern nach dem Studium der Betriebs- und Energiewirtschaft an der Montantuniversität Leoben beim Heizkesselhersteller Hoval. Dort arbeitete er sich zum Vertriebsleiter hoch. 1987 gründete er gemeinsam mit dem Investor Rudolf Knünz die Beteiligungsgesellschaft Cross Holding.