Das sind die 100 reichsten Österreicher 2023

In seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin trend wieder sein alljährliches Ranking "Die 100 reichsten Österreicher". Im Unterschied zu einigen globalen Studien, die für 2022 einen leichten Rückgang des Besitzes der Superreichen konstatieren, ist das in Österreich nicht der Fall. Das Vermögen der 100 reichsten Personen bzw. Familien stieg laut trend um fünf Prozent auf rund 210 Milliarden Euro. Das liegt daran, dass der Anteil des Finanzvermögens hierzulande geringer ist und die Unternehmenswerte – der mit Abstand größte Faktor – zum Teil deutlich gestiegen sind. Bei Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen kommt dazu, dass der trend die Werte zum Stichtag Mitte Mai 2023 heranzog, wobei sich die Kapitalmärkte seither gegenüber 2022 spürbar erholt haben.