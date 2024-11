Pleiteschock bei KTM: Motorradbauer hat bis zu 2,1 Milliarden Euro Schulden

"Die KTM AG mit Sitz in Mattighofen produziert und entwickelt rennsporttaugliche Offroad- und Street-Motorräder.Die KTM AG hält unter anderem Anteile an den Vertriebsgesellschaften KTM Sportmotorcycle GmbH, Husqvarna Moblility GmbH, WP Suspension GmbH und GASGAS GmbH", heißt es auf der Firmen-Homepage. Die KTM-Gruppe (Pierer Mobility) ist der größte Motorrad-Hersteller in Europa und setzte zuletzt 2,5 Milliarden Euro um.

Doch der Erfolg hat sich in letzter Zeit nicht eingestellt. Im Gegenteil: Die KTM AG und ihre Tochterfirmen KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH mit Sitz in Mattighofen haben heute, Freitag, beim Landesgericht Ried im Innkreis Anträge auf Einleitung von Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eingebracht. Insgesamt sind 3700 Mitarbeiter betroffen.

Die Insolvenzursachen

Laut den Sanierungsnträgen wird die nunmehrige Insolvenz auf folgende Ursachen zurückgeführt: In der Corona-Krise kam es zu einem starken Umsatz aus Verkäufen an entrene Vertragshändler. Daraufhin habe KTM die Produktion laufend gesteigert. Dia die Verkäufe an die Endkunden nicht im selben Ausmaß gesteigert werden konnten, kam es zu einem angepannt hohen Händlerlagerbestand. Der Überbestand an Motorräder liegt bei rund 130.000 Stück. Auch das Marktumfeld auf den wichtigen US-Markt war schwieirg. Die Nachfrage ging zurück und aufgrund der hohen Produktionskosten in Österreich verlor man an Wettbewerbsfähigkeit.

Bei der Prüfung einer außergerichtlichen Sanierung im November 2024 hat sich herausgestellt, dass KTM 650 Millionen Euro fresh money benötigt. "Da die notwendigen Maßnahmen und Beiträge nach den mit wesentlichen Stakeholdern geführten Gespräche nicht erfolgversprechend in der zur Verfügung stehenden Frist entsprechend rechtssicher umsetzbar waren, sah sich der Vorstand zur gegenständlichen Antragstellung gezwungen", heißt es im Antrag.