Auspuff-Hersteller Remus sperrt Stammwerk in Bärnbach zu

Beim weststeirischen Abgasanlagen- und Auspuff-Hersteller Remus (rund 1.000 Mitarbeiter) steht ein massiver Einschnitt ins Haus. „Das Werk in Bärnbach, die Geburtsstätte von Remus, wird Ende des Jahres zugesperrt“, sagt Remus-Chef Stephan Zöchling zum KURIER. Künftig wird nur noch am Standort in Voitsberg und in der bosnischen Kleinstadt Sanski Most produziert. Ursachen für die Schließung seien der zunehmende Kostendruck und vor allem die permanent steigenden Personalkosten.