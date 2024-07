Für 50 Millionen Euro: Remus übernimmt GLM-Gruppe

Mehr als ein Dreivierteljahr wurde verhandelt, seit Freitag ist die Tinte auf den Verträgen trocken: Die Remus Holding um Stephan Zöchling und Hans Peter Haselsteiner übernimmt den italienischen Mitbewerber GLM-Gruppe mit Sitz in Castellalto in den Abruzzen, Italien.

Die gesamte Remus-Gruppe beschäftigt nun rund 1.600 Mitarbeiter an sechs Standorten, davon zwei in Österreich. Mittlerweile ist Remus doppelt so groß wie der Mitbewerber Akrapovic .

GLM beschäftigt über 675 Mitarbeiter in vier Produktionsstätten in Italien, Serbien und Mexiko. GLM setzte im Vorjahr 90 Millionen Euro um. Mit dem Zukauf wird Remus heuer insgesamt 360 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften.

"Die Akquisition der GLM-Gruppe wird Remus dabei unterstützen, seine Marktposition als führender Anbieter weiter zu stärken, die vertikale Integration zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Durch die Erweiterung des Produktportfolios und den Eintritt in neue Märkte eröffnen sich zusätzliche Cross-Selling-Potentiale und strategische Synergien", heißt es in einer Aussendung.

Fuß im NAFTA-Raum; Forschung und Entwicklung in Österreich

Die Übernahme habe demnach mehrere Vorteile: Mit dem GLM-Standort in Mexiko kann Remus künftig die Kundschaft in Nordamerika beliefern. "Wir brauchen einen Standort im NAFTA-Raum, deswegen ist Mexiko für uns strategisch interessant. Viele Kunden von uns, die in Amerika produzieren, wollen nicht ihre Teile über den Atlantik bekommen, sondern in Amerika produziert bekommen“, sagt Zöchling. "Mit Serbien haben wir eine gute Alternative, in Osteuropa tätig zu sein. Und Süditalien ist von den Lohnstückkosten wahnsinnig interessant, weil diese um 30 Prozent günstiger sind als in Österreich."

Zugleich wird aber mit dem Zukauf der Standort in Österreich gestärkt. "Wenn wir in der Produktion wettbewerbsfähiger sind, dann können wir das Thema Forschung und Entwicklung, Prototypen-Bau und Werkzeugbau weiter in Österreich ausbauen und vorantreiben", sagt Zöchling. "Arbeitsintensive Schritte müssen in Länder ausweichen, wo man andere Lohnkosten hat."