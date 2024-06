Beim heutigen "Runden Tisch" bei Kanzler Nehammer sollen laut Kanzleramt neben dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler, Wirtschaftsminister Martin Kocher und IV-Präsident Georg Knill auch Vertreter von Magna Österreich, BMW und Siemens kommen.

Erwartet wird, dass die Industrievertreter vor allem mehr Unterstützung für Forschung und Entwicklung einfordern werden. Untermauert werden die Forderungen der Industrie durch eine Studie von Economica Instituts im Auftrag der Lobby-Organisation oecolution austria, die von der IV und der Wirtschaftskammer finanziert wird.

"Bedrohliche Entwicklung" im Bereich Technologiewettbewerb

Laut Studie gibt es vor allem im Bereich Technologiewettbewerb eine "bedrohliche Entwicklung". So wurden demnach zwischen 2011 und 2020 in Österreich jährlich durchschnittlich 320 Patente im Automobilbereich angemeldet, womit das Land zu den innovativsten Auto-Ländern Europas zählte. Seit 2020 gibt es aber einen deutlichen Rückgang bei Forschungspublikationen in Österreich und auch Europa, während sie in China und den USA gestiegen sind. Ob Corona dafür verantwortlich war, wird nicht erwähnt.