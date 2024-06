Kanzler ruft Runden Tisch gegen EU-Verbrenner-Aus ein

Doch nun wird alles anders? Das Problem dabei: Ein Verbrenner-Motor ist aus rund 2.000 beweglichen Teilen aufgebaut, während ein Elektromotor aus nur rund 20 Teilen besteht. Und auch insgesamt ist die Wertschöpfung in der Produktion eines Elektro-Autos wesentlich geringer. Nach Schätzungen stünden daher 40 Prozent der automotiven Arbeitsplätze in Europa auf dem Spiel.

„ Die Überregulierung und Verbote führen dazu, dass der Standort Europa immer unattraktiver wird“, heißt es dazu in einer Aussendung des Kanzleramts. Besonders China setze die für Europa so wichtige Branche unter Druck, da die chinesischen Autoproduzenten in den vergangenen Jahren ihre Autoproduktion- und Exporte vervielfacht haben – insbesondere im Elektroautobereich. Amerika setzte auf Innovationen, China baue nach – und Europa würde nur regulieren, heißt es in der Aussendung.

Verschmutzungsrechte

Ein weiteres Problem ist, dass in Brüssel ebenfalls eine gezielte Verteuerung von Benzin und Diesel ab 2027 beschlossen worden ist: Österreichs CO 2 -Bepreisung wird dann vom sogenannten Emissionshandel II abgelöst. Dieser wird eine Höchstmenge an Emissionen für alle Treib- und Brennstoffe definieren, wer Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas in der EU verkaufen will, muss dafür Emissionsrechte erwerben. Die Gesamtmenge wird jedes Jahr kleiner, was den Preis jedes Jahr verteuern wird.

Gegenüber dem KURIER präzisierte das Bundeskanzleramt, dass aktuelle Daten zeigen würden, Asien habe massiv bei Autoexporten aufgeholt und sei insbesondere bei E-Antrieben jetzt führend. Gleichzeitig sei Europa beim Verbrenner als auch bei Hybriden vorne. Somit würde sich die EU bewusst in eine Abhängigkeit begeben, in der andere Teile der Welt führend seien. Das könne nicht zielführend sein.