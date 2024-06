Süddeutschland unter Wasser: Woher kommt der ganze Regen?

In mehreren Städten der beiden Bundesländer kamen bis Samstagfrüh Niederschlagsmengen von weit mehr als 100 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zusammen – so viel wie oft in einem ganzen Monat. In Vohburg an der Donau stieg der Pegelstand innerhalb 24 Stunden von 3,3 auf 5,1 Meter. In mehreren Städten um den Bodensee und in Schwaben wurde n der Katastrophenfall ausgerufen und Veranstaltungen abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst warnte bis Sonntag vor "extrem ergiebigem Dauerregen". Auch in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg wurde vor heftigen Gewittern gewarnt.