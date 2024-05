Hochwassergefahr: 1.300 Menschen in Deutschland sollen Häuser verlassen

Wegen akuter Hochwassergefahr wird rund 1300 Menschen in der deutschen Gemeinde Meckenbeuren im Bodenseekreis geraten, ihr Zuhause zu verlassen.

Es handle sich um keine Evakuierung , sondern um eine Empfehlung , sagte eine Sprecherin der Gemeinde im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg am Freitagabend.

Die Feuerwehr informierte den Angaben zufolge mit Durchsagen die betroffenen Anrainer, die für die kommenden Nächte bei Angehörigen oder Freunden unterkommen sollen. Alternativ gebe es einen Schutzraum, weitere Unterkünfte seien in Vorbereitung, hieß es.

Menschen aufgefordert, Häuser zu verlassen

"Wir hoffen immer noch, dass sich die Wetterlage etwas entspannt und die Hochwasserpegel weniger dramatisch ausfallen als vorhergesagt", so Bürgermeister Georg Schellinger laut Mitteilung. "Heute Nacht überschreiten wir möglicherweise den Höchststand früherer Schussen-Hochwasser. Deshalb haben wir schon heute mit der Evakuierung begonnen. Wir möchten, dass sich die Menschen in Ruhe auf die herausfordernde Lage einstellen, ihre Sachen packen und vielleicht bei Freunden unterkommen können – und nicht in der Nacht aus den Betten gerissen werden."