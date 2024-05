Nach heftigen Niederschlägen in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien sind am Freitag drei Personen vermisst worden, nachdem sie vom Fluss Natisone mitgerissen wurden.

Suche nach drei Vermissten in Norditalien

Ein Mann und zwei Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren befanden sich in Premariacco unweit des Flusses, als sie von den Wassermassen erfasst wurden, wie Rettungseinheiten berichteten.

Hubschrauber und Rettungsteams des Zivilschutzes von Udine beteiligten sich an der Suchaktion. Schwere Unwetter tobten am Freitag in der ganzen Region Friaul. Überschwemmungen gab es in mehreren Städten, darunter in der Hauptstadt der Region, in Triest.