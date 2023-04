Autogipfel: Kanzler hält an Strategie fest, Grüne drohen

Zukunft ohne Verbote

Karl Nehammer ließ sich von all der Kritik – Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten sogar die Fassade des Kanzleramtes mit einer ölig-schwarzen Flüssigkeit besprüht – nicht beeindrucken. Am Ende des Gipfels erklärte er: „Die Zukunft des Automobils liegt im Fortschritt, in der Innovation und in der Forschung, nicht in Verboten.“ Es gehe nicht um ein „E-Fuels oder Elektromobilität“ es sei ein „sowohl als auch“.

In Österreich hängen mittelbar und unmittelbar mehr als 300.000 Arbeitsplätze von der Autoindustrie ab, sagte Nehammer. Die Wertschöpfung betrage rund 27 Milliarden Euro, Österreich sei eines der führenden Länder bei der Anmeldung von Patenten in diesem Bereich.