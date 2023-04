"Autoland" Österreich: Nehammer vor Autogipfel bei BMW-Steyr

In der Autobranche stehen große Umwälzungen bevor. Österreich ist davon als wichtiges Zuliefererland vor allem für die deutsche Autoindustrie massiv betroffen. Kanzler Karl Nehammer bezeichnete Österreich unlängst als "Autoland". Beim Streit um die Zukunft des Verbrennermotors legte sich der Kanzler mit seinem grünen Koalitionspartner an.

Diese Woche hat der ÖVP-Chef zur "Autowoche" ausgerufen.

Station BMW-Steyr

Am Dienstag am Nachmittag begibt sich Nehammer nach Steyr zum BMW-Motorenwerk. Dort entsteht gerade eine E-Antriebsproduktion.

Autogipfel im Kanzleramt

Am Mittwoch lädt der Kanzler eine hochkarätige Runde zu sich, um über die Zukunft der Mobilität und der Autoindustrie zu beraten. An der Runde nehmen teil: Stefan Schleicher (JKU Linz), Georg Brasseur (TU Graz), Wilfried Sihn (TU Wien), Bernhard Geringer (TU Wien), Robert Schlögl (Humbold Stiftung), Werner Kepplinger (Uni Leoben), Berthold Kren (Lafarge), Martijn van Koten (OMV), Klaus von Moltke (BMW Motoren GmbH), Dieter Althaus (Magna AG), Frank Obrist (Obrist) sowie Alexander Klacska (Klacska).

In einer Vorab-Information an die Medien heißt es dazu aus dem Kanzleramt: "Forschung und Technologieoffenheit werden die wirksamsten Beiträge gegen den Klimawandel leisten", daher trete der Kanzler für "Technologieoffenheit statt Verbote" ein.

Bei der E-Mobilität oder E-Fuels gebe es kein „Entweder-oder“ sondern ein „Sowohl-als-auch“, und es gelte, "nicht von einer Abhängigkeit (Öl) in die nächste Abhängigkeit (Rohstoffe für E-Autos aus China) zu geraten". E-Fuels seien ein Gebiet, in dem weiterhin geforscht werden soll, "Verbote bringen hier nichts", heißt es in der Aussendung. Es sei daher auch richtig, dass man sich – auf Druck von Deutschland und Österreich – auf EU-Ebene dazu entschlossen habe, Verbrennungsmotoren ab 2035 nicht generell zu verbieten.

Station AVL-Graz

Am Freitag wird Nehammer einen weiteren Paradebetrieb aufsuchen, den Motorenspezialisten AVL List bei Graz.