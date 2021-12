40 Prozent im vierten Quartal

Indes gibt es sowohl bei den Unternehmensinsolvenzen als auch bei den Privatpleiten im vierten Quartal 2021 einen deutlichen Anstieg. Im dritten Quartal gab es nur 755 Firmenpleiten.

„Zwischen Oktober und Dezember wurden 1.234 Unternehmensinsolvenzen gezählt, das sind 40 Prozent aller diesjährigen Firmenpleiten“, sagt KSV1870-Experte Karl-Heinz Götze. „Das vierte Quartal 2021 steht für eine Trendumkehr. Damit wurde das Vorkrisenniveau 2019 erreicht.“ Im vierten Quartal stiegen die Pleiten vor allem in der Baubranche um 75 Prozent. In der Sparte Verkehr und Nachrichtenübermittlung kam es zu vier Mal so vielen Fällen wie 2020. Im Gesamtjahr 2021 legten die Pleiten um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.