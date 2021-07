Millionenpleite der Brotlocker-Firma

„Vorbestellte Waren zur beliebigen Tageszeit abholbereit, ohne an der Kasse anzustellen mit unserem System Brotlocker (…) Der Brotlocker ist ein Brotausgabeautomat mit einem innovativen Verschließ- und Abgabesystem, den Sie nicht nur in Ihrer Bäckerei platzieren können. Darüber hinaus bieten sich zum Beispiel folgende hochfrequente Standorte an: nahe Ihrer Bäckerei in frei zugängliche Foyers oder Passagen, unmittelbar vor dem Eingang Ihrer Bäckerei oder in der Nähe Ihrer Bäckerei auf Gängen in Einkaufszentren“, heißt es auf der Homepage der Firma Schweitzer Ladenbau. „An jedem dieser Standorte bieten Sie mit dem stylischen Brotlocker und Ihrem frischen Brot und Gebäck einen attraktiven Anreiz für zusätzliche Spontankäufe. Zum Beispiel für den kleinen Hunger zwischendurch nach dem Motto: Semmel statt Burger! Darüber hinaus werden Sie viele neue Kunden von der Qualität Ihrer Backwaren überzeugen und auf diesem Weg zu Stammkunden Ihrer Bäckerei machen."

Jetzt musste die Schweitzer Ladenbau GmbH mit Sitz in Wels den Weg zum Konkursgericht antreten. Sie hat ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen wird vom renommierten Sanierungsexperten und Anwalt Wilhelm Deutschmann vertreten. 68 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Zu besten Zeiten wurden sogar 80 Dienstnehmer beschäftigt.