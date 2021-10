Millionenpleite des Gastronomiebetriebs "Der Kaiserbahnhof“

„Der Betrieb hat drei Tage vor dem ersten pandemiebedingten Lockdown 2020 eröffnet und hatte daher nur wenige Wochen insgesamt seither geöffnet bzw. hat sich der Umsatz nach den erlaubten Öffnungen schleppend entwickelt. Im August/September musste dann aufgrund von Corona-Erkrankungen des Personals und Quarantäne das Lokal trotz guter Buchungslage geschlossen werden“, zitiert Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform aus dem Insolvenzantrag.

Die Rede ist von der Spitzer Gastronomie GmbH, Betreiberin des Gasthauses „Der Kaiserbahnhof“ in Laxenburg. Sie hat am Landesgericht Wr. Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und betreibt das Lokal „Der Kaiserbahnhof“ in Laxenburg. Es sind 30 Gläubiger und 11 Arbeitnehmer betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird eine Quote in Höhe von 20 Prozent zahlbar binnen drei Jahren angeboten.