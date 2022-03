Deutschland setzt weiter auf russisches Gas

Der Wirtschaftskrieg mit Russland führt zu einem Aufkochen der Debatte um die Energiewende. Die Christdemokraten und Vertreter der Atomindustrie rütteln an dem für Ende des Jahres geplanten Ausstieg aus der Kernkraft. Atomkraft deckt etwa 12 Prozent des deutschen Strombedarfs ab. Geht es nach der CDU, soll auch die Kohleverstromung in Deutschland noch bis 2038 fortgesetzt werden. Die Ampelkoalition peilt jedoch einen Ausstieg schon bis 2030 an.

Für den grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck kommen solche Fristverlängerungen bisher aber nicht in Frage. "Länger laufen lassen heißt längere Abhängigkeit von Steinkohle aus Russland" und die Abschaltung der Atomkraftwerke sei so weit vorbereitet, dass sie nicht mehr ohne Weiteres rückgängig gemacht werden könne. Neben temporären Entlastungen für Konsumenten, wie einer Senkung der Steuer auf Treibstoffe für drei Monate, setzt die Deutsche Regierung auf Maßnahmen zur Energieeffizienz. So soll etwa der Heizungstausch hin zu nicht-fossilen Brennstoffen forciert werden.

Auf russisches Gas will Deutschland jedenfalls nicht so schnell verzichten. Das Bedrohungsszenario des Lieferstopps ist beidseitig, denn Europa will Gas, Russland will Geld. Habeck drohte zuletzt, dass der Bezug von russischem Erdgas nicht mehr aufgenommen werde, sollte Putin die Versorgung kappen.