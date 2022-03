Agenda Austria: Industrie muss sich an hohe Gaspreise anpassen

Abhängigkeit von russischem Gas

Die √∂sterreichischen Gasspeicher sind derzeit zu etwa 15 Prozent gef√ľllt. Diese Nachricht ist nicht so schlecht, wie sie zun√§chst klingt, denn der energieintensive Winter ist vorbei und die Heizperiode endet bald.

Im Fr√ľhling liefern die Erneuerbaren Energietr√§ger wieder mehr Strom, es muss also weniger Erdgas daf√ľr verbrannt werden. W√§hrend der Anteil im Winter etwa ein Viertel der √∂sterreichischen Stromproduktion ausmacht, sind es im Jahresschnitt etwa 13,5 Prozent, so eine Aufstellung von Agenda Austria.

Aus dem Schneider ist √Ėsterreich damit aber nicht, so G√∂ttert. Denn w√§hrend ein russischen √Ėlembargo die √∂sterreichische Wirtschaft nicht stark treffen w√ľrde, ist das Land ist sehr stark von russischem Erdgas abh√§ngig. Der Anteil betr√§gt etwa 80 Prozent und damit knapp 22 Prozent der gesamten √∂sterreichischen Energieversorgung. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 13 Prozent, in Italien 12, in Westeuropa nur ein Prozent oder noch weniger. Wichtiger als in √Ėsterreich ist russischen Gas EU-weit nur in Ungarn, Slowenien und Lettland.