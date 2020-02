Coronavirus hält Wirtschaft in Atem

Der Coronavirus hält Norditalien in seinem Bann. Nicht nur Kulturstädten, Kirchen, Schulen und Universitäten in den Provinzen Lombardei, Emilia-Romagna, Piemont und Venetien bleiben geschlossen, sondern auch öffentliche Lokale sperren um 18.00 Uhr zu. Abgesagt wurden auch Messen wie die Brillenmesse Mido in Mailand. Dass die Lombardei, der Wirtschaftsmotor Italiens, vom Virus massiv betroffen ist, schlägt auch auf Österreichs Exporteure durch.

Wichtige Region

„ Österreichs Unternehmen liefern in die Lombardei so viele Waren wie etwa nach Russland oder Spanien“, sagt Gudrun Hager, Leiterin des WKO-Außenhandelscenters in Mailand, zum KURIER.