Börse aktuell: Inflation sinkt im November wohl auf 10,6 Prozent

Thema des Vormittagshandel in Europa sind die zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen. Die Preisdaten für die Eurozone stehen wegen der hohen Bedeutung für die weitere Zinsentwicklung im Fokus der Finanzmärkte. Am Dienstag war bereits bekannt geworden, dass die Inflationsrate in Deutschland im November auf 10,0 Prozent gesunken ist, was auf eine geringere Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember um 0,50 Prozentpunkte statt um mögliche 0,75 Prozentpunkte hindeuten könnte. Ende Oktober hatte die EZB die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag mit einer freundlichen Tendenz präsentiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.50 Uhr mit plus 0,34 Prozent bei 3.947,93 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,38 Prozent auf 14.410,63 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,27 Prozent auf 7.532,00 Punkte.

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh mit Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte um 8.40 Uhr mit 1,0351 Dollar, nachdem er am Vorabend noch mit 1,0328 Dollar gehandelt worden war.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 83,70 US-Dollar (80,75 Euro). Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 54 Cent auf 78,74 Dollar. Zuletzt hatten mehrfach Spekulationen über die künftige Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ für starke Preisschwankungen gesorgt.

Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November erneut eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 2 Punkte auf 100,2 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Rückgang auf 100,0 Punkte gerechnet.

Die Vorgaben aus den USA waren zwar negativ, doch Rückenwind kam aus Asien. Marktteilnehmer hoffen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden. Am Montag hatten die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt.

Nach der Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern muss der Mutterkonzern Meta in Irland 265 Mio. Euro Strafe zahlen. Damit summieren sich die Strafen für Meta in dem EU-Staat auf 910 Mio. Euro in den vergangenen 14 Monaten.

11/28/2022, 02:50 PM | Anita Kiefer