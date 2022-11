Schwarzarbeit: Teuerung und Krise kurbeln Pfusch an

Außerdem war in jedem zehnten Haushalt zumindest eine Person im Pfusch aktiv. Und der Stundenlohn eines Schwarzarbeiters kann sich sehen lassen, er wird auf durchschnittlich 20 Euro geschätzt.

„Mit der Krise geht auch ein starker Vertrauensverlust in staatliche Institutionen einher“, so Schneider. „Nur noch 43 Prozent sind mit dem Angebot an Gütern und Dienstleistungen durch den Bund zufrieden, in den Jahren davor lag der Zustimmungsanteil bei 70 Prozent.“ Bewegung zeige sich auch bei der Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen der Unzufriedenheit mit den staatlichen Leistungen und der Pfusch-Intensität: „Mehr als ein Drittel sieht darin nun einen direkten Zusammenhang, das ist spürbar mehr als bei den Vergleichsmessungen in den vergangenen Jahren“, heißt es in der Studie.