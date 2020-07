Schwarzarbeit: „Pfusch ist ein wesentlicher Puffer“

Die Corona-Krise könnte den Pfusch in Österreich anheizen – zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des renommierten Linzer Wirtschaftsforschers Friedrich Schneider. Um 1,8 Milliarden Euro wird die Schattenwirtschaft in Österreich coronabedingt zunehmen, nämlich auf knapp 24,7 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem noch im Jänner Erwarteten. „Das ist eine ganz beträchtliche Steigerung, die wir schon lange nicht mehr hatten“, so Schneider, der seit Jahrzehnten zum Thema Schattenwirtschaft forscht. Nur im Jahr 2000 hat der Pfusch in Österreich prozentuell noch stärker zugenommen. Somit würde die Schattenwirtschaft von einem Anteil von 5,84 Prozent auf 6,40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen.

Warum es gerade in der gegenwärtigen Krise zu einem Anstieg der Schattenwirtschaft kommt, ist leicht erklärt: „Durch den Lockdown sind viele arbeitslos geworden, in Kurzarbeit oder haben, wenn sie selbstständig sind, massive Einkommenseinbrüche“, fasst Schneider zusammen. Daher nehme das Bestreben zu, Einkommensverluste durch selbst pfuschen auszugleichen – oder, indem man andere im Pfusch für sich arbeiten lässt und sich so die Steuern spart.