Helden der Schotterwege: Auf dem Mountainbike quer durch Österreich

Die faszinierenden Landschaften Österreichs, die das Quintett dabei kennenlernen darf, entschädigt freilich für die Strapazen. Aktuell befinden sich die Marathon-Mountainbiker bereits in Westösterreich, die längste Etappe vom Erlaufsee nach Bad Aussee über 196 Kilometer haben sie bereits hinter sich. "Keiner von uns ist vorher schon einmal so viele Tage am Stück so lange am Bike gesessen,“ gesteht der Steirer David Schöggl.