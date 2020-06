Bei Kurzarbeits-Kontrollen entdeckt: "Jeder Zehnte ein Schwarzarbeiter"

Die Kurzarbeit

Erstmals seit dem Höhepunkt der Corona-Krise fiel die Zahl der Kurzarbeiter in Österreich in der Vorwoche wieder unter eine Million. Vergangenen Dienstag befanden sich noch 812.745 Menschen in 58.500 Firmen in Kurzarbeit. Im Mai waren es noch rund 1,3 Millionen. Prinzipiell ist die Kurzarbeit auf drei Monate ausgelegt, sie kann um drei weitere verlängert werden. Mitte Juni ist (nach Beginn des Lockdowns Mitte März) in vielen Betrieben die Kurzarbeit ausgelaufen. In diesen kann sie bis Mitte Juli nachträglich verlängert werden.

Schon jetzt aber laufen Gespräche in der Regierung und mit den Sozialpartnern über eine deutliche Erstreckung über den Sommer hinaus. Denn in vielen Bereichen werden die Corona-Auswirkungen noch Monate spürbar sein. Etwa im Tourismus, wo sich nach Ende der Sommersaison wieder ein großes Loch bei den Buchungen auftun wird. Oder in der Industrie, die die rückläufige Auftragslage erst mit Verzug zu spüren bekommt.

Bis jetzt uneins sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Ausgestaltung der verlängerten Kurzarbeit. Die Gewerkschaft fordert ein dauerhaftes Modell mit 80 Prozent Arbeitszeit bei 90 Prozent Entlohnung. Die Wirtschaftskammer lehnt dies ab.