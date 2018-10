Anklage: Truppe von 2840 Schwarzarbeitern am Bau

Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft soll Zoki S. mit drei mitangeklagten Handlangern als einer der größten „Arbeitsvermittler“ im Fassadenbau fungiert haben. Die Arbeiter wurden in Österreich rekrutiert, viele stammten aber aus Südosteuropa. S. soll allein die Wiener Gebietskrankenkasse mit 25 Scheinfirmen und 2840 Arbeitskräften um 5,725 Millionen Euro geschädigt haben.

Er soll als „faktischer Machthaber“ Scheinfirmen in Österreich und der Slowakei gegründet haben. Als Strohmänner soll er „Personen aus der Slowakei, aus Ex-Jugoslawien und Ungarn angeheuert und deren Unbedarftheit und deren Identitäten benutzt haben: um Gewerbeberechtigungen zu beantragen, Bankkonten zu eröffnen und Dienstnehmer bei der Sozialversicherung anzumelden.

Da aber keine Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt wurden, konnte S. seine Arbeitskräfte „besonders billig“ anbieten. „Die Preise wurden aber von den (österreichischen) Auftraggebern vorgegeben“, heißt es in der Anklage. Gegen deren Firmenchefs sind ebenfalls Ermittlungsverfahren anhängig.

Flog eine Scheinfirma auf, wurde mit der nächsten ungeniert weitergemacht.

„ Zoki S. hielt Kontakt zu den Auftraggebern und gab im Bedarfsfall die Rekrutierung neuer Arbeiter in Auftrag“, heißt es in der Anklage weiter. „Für die Arbeiter stellte er eigene Quartiere zur Verfügung und legte auch die Löhne fest.“ Von seinem mitangeklagten Sekretär und Kurier wurden insgesamt 2,9 Millionen Euro von Scheinfirmen-Konten in der Slowakei behoben und nach Österreich gebracht.