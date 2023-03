Börse aktuell: Fed nimmt Pleitebank SVB unter die Lupe

Nach dem Zusammenbruch der US-Start-up-Bank SVB tritt nun die Regulierung auf den Plan. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stellt die SVB auf den Prüfstand. Die Pleite der Bank bedürfe einer gründlichen, transparenten und zügigen Überprüfung, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Erste Ergebnisse sollen bis zum 1. Mai veröffentlicht werden. Die Untersuchung deutet Experten daraufhin, dass die Fed ihre Richtlinien ändern könnte, um in Zukunft Schieflagen in der Branche zu verhindern.

Zuvor sorgte US-Präsident Joe Biden für Entwarnung, indem er versicherte, dass Kunden, die ihr Geld bei in den über das Wochenende geschlossenen Geldhäusern Silicon Valley Bank und Signature Bank angelegt hatten, geschützt seien und weiter Zugang zu ihren Ersparnissen hätten. Das gelte auch für kleine Betriebe. Die Investoren, die hinter den Banken stehen, müssten ihre Verluste hingegen selbst tragen.

Zugleich will die US-Notenbank der Gefahr von "Bank Runs" mit einem neuen Kreditprogramm entgegenwirken. Mit einer neu geschaffenen Kreditlinie namens Bank Term Funding Program (BTFP) will die Fed dafür sorgen, dass den Banken auch in Zeiten von Marktstress ausreichend Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Ein großflächiger Abzug von Bankeinlagen in einer Art Panikreaktion der Kunden gilt als Super-GAU für das Finanzsystem.

An den Börsen beruhigte sich die Lage am Dienstag wieder etwas. Die europäischen Leitindizes starteten überwiegend mit leichten Zugewinnen. Der DAX gewann am Vormittag 0,5 Prozent.

Weitere Meldungen: