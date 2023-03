Schweizer Finanzexperte: „Bedeutung der Banken hat abgenommen“

Auch wenn die Zwangsehe der Schweizer Großbanken eine Negativspirale im Finanzsystem vorerst verhindert hat, ausgestanden ist die Sache deshalb noch lange nicht. Immer mehr Experten warnen vor einem Klumpenrisiko durch das neue Banken-„Monster“, wie es die NZZ getauft hat.

Die UBS müsse in kleinere Einheiten aufgespalten werden, um ein solches Klumpenrisiko abzuwenden und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, sagte am Freitag der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (DIW) Michael Hüther. „Andernfalls droht dem Land als Bankenplatz das Ende und damit die Aufnahme in die Europäische Währungsunion“, warnte Hüther. „Und das wäre ein Treppenwitz der europäischen Geschichte“, fügte er hinzu.

Nervöse Anleger

Der neue Schweizer Bankengigant ist auch global ein Riese: Die neue UBS kommt auf ein verwaltetes Vermögen von mehr als 3.100 Milliarden Euro und rund 120.000 Beschäftigten. Laut US-Analysten wird die UBS damit der zweitgrößte Verwalter privater Vermögen nach Morgan Stanley.

Die Nervosität der Anleger zeigte sich am Freitag, als weitere europäische Bankenwerte, vor allem die Deutsche Bank, an der Börse schwer unter die Räder kamen. Für Unruhe sorgte vor allem der rapide Anstieg der CDS – also die Preise für die Absicherung gegen Zahlungsausfälle von Bank-Anleihen.