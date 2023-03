Zigtausende gestrichene Stellen: Warum UBS, Amazon und Meta jetzt massiv kündigen

Google: 12.000 Stellen weniger

Rund 12.000 Jobs sollen weltweit im Google-Mutterkonzern Alphabet gekürzt werden. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Firmenchef Sundar Pichai beruft sich in einem Mail an die Mitarbeiter auf die Folgen der Pandemie.

Microsoft: Verabschiedet sich von 10.000 Mitarbeitern

Schon im vergangenen Jahr trennte sich Microsoft von mehreren tausend Mitarbeitern – heuer sollen noch 10.000 weitere folgen. Der amerikanische Softwarekonzern erwartet offenbar magere Jahre – und will mit Massenkündigungen entgegenwirken. Wie bei Google wird auch hier die Belegschaft per Mail informiert. „Wir leben in Zeiten grundsätzlichen Wandels“ schreibt Microsoft-Chef Satya Nadella. Die Einsparungen begründet der Konzern mit einer veränderten Nachfrage der Kundschaft. Diese wolle, so der Konzern, ihre digitalen Ausgaben optimieren, um mit weniger mehr zu erreichen.